在家工作好爽？日本35%打工仔斥心情更差　因為...

外國傳媒報道，日本為應對疫情擴散，東京許多公司安排員工在家工作。東京慶應大學近日公布的調查指出，日本在家工作的打工仔當中，有三成認為對身心健康造成影響，主因是工作跟日常生活無法明顯區分、沒有足夠時間做運動，以及在網上很難與同事溝通工作細節。

上述調查在3月26日至28日進行，涉及8,475位年齡介乎20至64歲的上班一族。

在家工作者之中，有35%打工仔表示，這讓他們的心情較在公司上班更差；50.7%表示沒有差別；僅14.3%認為較開心。

心情較差的理由主要有三個：41.3%認為不容易與日常生活分開；39.9%認為縮短了運動時間；39.7%認為很難與在公司的同事溝通。

慶應大學的山田教授表示，如果將個人生活與工作混雜，工時恐怕較以前更長、更累。因此，他建議若被公司要求在家工作，必須設立行程表及作出良好規劃。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200