【全球救市】廣東推「家電下鄉」和「汽車下鄉」等補貼

中國刺激內需補貼政策陸續推出。廣東省發改委等多個部門周三(15日)發布《廣東省關於促進農村消費的若干措施》，包括推動「家電下鄉」和「汽車下鄉」等補貼政策。

其中，措施提出鼓勵汽車整車企業對廣東省農村居民讓利，在企業讓利基礎上，省級財政對該省農村居民新購買新能源車或燃油車的，在新能源車使用環節或燃油車購車資金上給予補貼。另外，省級財政對該省農村居民購買4K電視機、空調、洗衣機、冰箱、電腦、手機、電飯煲、熱水器等八類家電下鄉產品給予補貼。「汽車下鄉」及「家電下鄉」兩項專項行動，有效期至今年底。

另外，措施同時強調，2020年實現該省20戶以上自然村寬帶網絡全覆蓋；珠三角9市鄉鎮和粵東粵西粵北縣城實現5G網絡覆蓋。同時加快推進農村信息工程進村入戶示範省工程建設，推動手機生產企業加快推出千元左右級別的5G手機。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200