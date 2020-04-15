新盤UPDATES：特色戶承接力逐步顯現

發展商繼續促銷各區樓盤，當中特色戶承接力不俗，多區均錄得該類單位交投，市場料購買力會陸續流入一手樓市。

●PARK YOHO Napoli特色戶逾1833萬元獲承接

新鴻基地產（00016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，剛連錄兩宗特色單位交投。其中第23A座19樓B單位，實用面積999方呎，平台及天台分別111與567方呎，以1,833.16萬元售出，呎價18,350元。項目同時亦售出26座1樓D室，實用面積496方呎，平台133方呎，售價924.5萬元，呎價18,639元。

●信置兩盤連錄特色戶成交 吸金逾二千萬

新盤特色戶備受追捧。信和置業（00083）旗下大埔白石角逸瓏灣8，剛售出2座2樓K單位，實用面積505方呎，平台面積118方呎，成交價819.65萬元，呎價16,231元。而同系西貢逸瓏園，亦售出5座G樓L室，實用面積699方呎，花園128方呎，售價1,193萬元，呎價17,067元。

●峻源連沽兩伙 套現3575萬元

中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛連錄兩宗成交，套現3,575萬元。其中2座19樓B單位，實用面積922方呎，售價1,833萬元，呎價19,881元。而同座20樓B室，面積相同，則以1,742萬元沽出，呎價18,894元。

●逸璟‧龍灣特色戶終止買賣

據一手銷售資訊網資料，荃灣西逸璟‧龍灣再錄交易告吹個案。單位為1座1樓F室，實用面積281方呎，平台面積44方呎，原本於2018年11月以431.6萬元售出，呎價15,359元，但剛已列明為終止買賣合約。

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