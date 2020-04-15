樓價UPDATES：劈價盤持續湧現　富雅花園削一成

樓市表現遜色，市場劈價個案持續湧現，長沙灣星匯居勁減172萬元售出，北角富雅花園亦削價一成至低價易手，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角富雅花園金柏閣低層F室，實用面積450方呎，兩房間隔，原開價720萬元，放盤一個月，累減72萬元或約一成，以648萬元沽出，實用面積14,400元，低市價約一成。

●柴灣杏花邨31座高層5室，實用面積561方呎，三房間隔，成交價890萬元，實用呎價15,865元，原業主於2011年2月購入單位，是次轉手帳面獲利約392萬元。

●銅鑼灣采怡閣連平台單位，實用面積391方呎，兩房間隔，以763萬元獲承接，實用呎價19,514元，為該盤本月首宗二手成交個案。

●鰂魚涌康怡花園C座高層14室，實用面積526方呎，兩房間隔，以929萬元易手，實用呎價17,662元。

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九龍區

●長沙灣星匯居2座低層F室，實用面積783方呎，三房連套房間隔，大幅減價172萬元或約13.4%，以1,108萬元沽出，實用呎價14,151元。

●奧運站維港灣9座中高層G室，實用面積459方呎，兩房間隔，成交價948萬元，實用呎價20,654元。

●九龍啟德1號(I)第1座低層F室，實用面積383方呎，一房間隔，放盤約6個月，減價22萬元或約2.6%，以828萬元沽出，實用呎價21,619元。

●將軍澳慧安園3座低層C室，實用面積411方呎，兩房間隔，叫價630萬元，減價60萬元，獲首置買家以570萬元承接，實用呎價13,869元。

●將軍澳領峯6座極高層RA室，實用面積984方呎，四房連套房間隔，以約1,150萬元易手，實用呎價11,687元。

●將軍澳城中駅6座中高層D室，實用面積633方呎，三房連套房間隔，原叫價980萬，最後降至963萬元易手，實用呎價15,213元。

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新界區

●東涌東堤灣畔5座低層B室，實用面積759方呎，三房套房間隔，業主放盤已近一年，最初叫價930萬元，落價幅度一直不多，直至最近受疫情影響，已降至830萬元，最後減至775萬元沽出，實用呎價10,211元，做價較5日前同類成交低價25萬元或約3%。

●屯門居屋龍門居14座中層A室，實用面積484方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價420萬元，新買家為白居二中籤者，實用呎價8,678元。

●屯門海麗花園2座中層G室，實用面積412方呎，兩房間隔，以485萬元易手，實用呎價11,772元。

●屯門瓏門8座高層J室，實用面積815方呎，四房連套房間隔，以1,318萬元零議價售出，實用呎價16,172元。

●大埔富‧盈門2座中層B室，實用面積949方呎，三房間隔，以1,038萬元成交，實用呎價10,938元。原業主於2016年8月購入上址，持貨3年多轉售帳面蝕讓125萬元。

●大埔翠屏花園D座低層6室，實用面積269方呎，一房間隔，原開價420萬元，下調叫價12萬元，以408萬元易手，實用呎價15,167元。

●沙田第一城27座高層D室，實用面積688方呎，三房間隔，原叫價1,020萬元，減價31.2萬元或約3.1%，以988.8萬元沽出，實用呎價14,372元。

●沙田居屋愉翠苑愉廉閣高層3室，實用面積519方呎，兩房間隔，原開價730萬元，放盤兩個月，減價15萬元或約2.1%，自由市場成交價715萬元沽出，實用呎價13,776元。

●粉嶺中心L座低層6室，實用面積533方呎，三房間隔，減價22萬元後，以628萬元成交，實用呎價11,782元。

●上水海禧華庭2座高層A室，實用面積394方呎，兩房間隔，去年11月開價約530萬元，減價至525.5萬元售出，實用呎價13.338元。

●馬鞍山海栢花園3座中層D室，實用面積389方呎，兩房間隔，原開價730萬元，放盤兩星期減價27萬元，以703萬元沽出，實用呎價18,072元。

●馬鞍山新港城J座中層3室，實用面積338方呎，兩房間隔，最初以650萬元放售，減價25萬元，以625萬元易手，實用呎價18,491元。

●青衣藍澄灣3座中層H室，實用面積451方呎，兩房間隔，叫價610萬元減至585萬元沽出，實用呎價12,971元。

●馬灣珀麗灣18座低層D室，實用面積611方呎，三房間隔，叫價740萬元，成交價700萬元，實用呎價11,457元。

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