【地產專題】屯馬線帶旺鐵路盤　馬鞍山交投勁升逾六成

鐵路效應向來對樓價有直接影響，港鐵屯馬線第一期通車後，帶動沿線物業市況向好，馬鞍山區3月整體交投達157宗，按月勁升逾六成，其中新港城及迎海無論價量均錄增長。至於沙田第一城業主取態更為強硬，個別叫價「話唔減就唔減」。

世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山區在屯馬線第一期開通後，外區客較之前增加約兩成，買賣流轉亦顯著攀升。3月全區私人住宅，以及公屋與居屋成交量，比起2月全月98宗，大幅多出59宗。他又指，由於2月初疫症爆發一度重創樓市，加上鐵路效應，故實際上2月大部分成交均在14日通車後才錄得，故若以當日作分界線，買賣數量增幅更以倍數計。

事實上，3月該區主要屋苑，樓價及交投量均有增長，以位於馬鞍山站的龍頭屋苑新港城為例，上月全月錄約16宗成交，平均實用呎價約16,572元，分別較對上一個月升約1.7倍及1.5%。

至於毗鄰烏溪沙站的迎海期內亦錄約16宗成交，較2月的9宗多出約77.8%，平均呎價亦漲約4.7%至16,246元。莊瑞生指出，屋苑8座高層D室，實用面積496方呎，上月以822萬元成交，而該名業主於2月才以798萬元沽出對落一層的同室單位，樓價有上升趨勢。

此外，指標藍籌屋苑沙田第一城亦受惠，該盤2月份錄21宗成交，有16宗於通車後錄得，而3月全月成交量錄約27宗，按月增約28.6%。美聯翁凱傑表示，屋苑成交及價格跟隨大市變化，雖未有特別攀升，但業主叫價明顯較之前硬淨，議價空間收窄至約2%，個別兩房戶獲買家出價520萬元洽購，惟業主企硬530萬元。

屯馬線第一期已延伸至市區，包括已投入服務的鑽石山站擴建部分，而該區原先已有完善交通網絡，位於該站上蓋的星河明居市況未有太大改變。美聯馬穎鴻指出，在疫情影響下，2月份屋苑出現一宗低價成交，一個實用面積517方呎三房戶，僅以833萬元售出，而期內其餘3伙面積相若單位成交，做價均高於900萬元。他指出，因為上述低價個案，拉闊了業主與客人的價格要求，令3月成交減少，最終只有1宗買賣。

至於目前為終點站的啟德站，則屬一個全新發展區，美聯陳維進表示，現時只有啟德1號(I)及(II)，以及嘉匯屆滿3年樓市辣招期，故該區成交仍集中於一手市場，而自從通車後客量亦明顯增加。資料顯示，該區於3月份錄約45宗新盤買賣，較2月約23宗升近一倍，包括嘉峯匯、龍譽及尚‧珒溋均錄成交。

據一手銷售資訊網資料，該盤以4,198萬元售出1座57樓A室，屬複式連泳池特色戶，實用面積1,981方呎，平台及天台面積分別1,202與77方呎，單位可享海景，呎價21,191元，整個樓盤全數單位已沽清。

屯馬線一期由12個車站組成，貫通新界東及九龍東，當中10個站坐落於大圍、沙田及馬鞍山一帶，車站包括有顯徑、大圍、車公廟、沙田圍、第一城、石門、大水坑、恆安、馬鞍山及烏溪沙。而另外兩個設於九龍區的站是鑽石山及啟德。

事實上，由大圍至烏溪沙站原為馬鞍山鐵路，早於2004年12月底開通，當中多個車站陸續發展及批出上蓋物業，物業做價亦成為區內指標之一。

據差餉物業估價署資料，沙田及九龍城今年預測落成量為783及948伙，而明年將分別增約3.1倍及2倍，達3,212及2,884伙，將佔全年供應約17%及15.2%。反觀，黃大仙區今、明兩年，均估計會出現零落成情況。

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