【恐怖數據】美國3月零售銷售暴跌8.7% 史上最慘

新冠肺炎對美國經濟的衝擊陸續顯現。商務部公布，當地3月份零售銷售急劇惡化，由2月跌0.4%，進一步大跌8.7%，遜預期8%的跌幅，為歷來最慘，而扣除汽車和汽油的跌幅為3.1%，好過預期減少5.2%。

美國上月13個零售分類中，8個錄得跌幅，其中服裝銷售暴跌50.5%，家具及餐飲銷售亦分別跌26.8%及26.5%，但食物和飲品銷售在民眾屯積搶購下急升25.6%，而上月總零售金額降至4,830.66億美元。

由於零售佔美國經濟比重達七成，故有「恐怖數據」之稱。

至於反映紐約製造業活動的帝國製造業指數，由3月的負21.5點，進一步跌至負78.2點，創史上新低。

不過，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德周二表示，有信心美國下半年經濟勢出現「V形」反彈，前提下是進行大規模病毒測試，因這有助恢復員工返回工作崗位及企業投資的信心，並防範新一波疫症爆發。

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