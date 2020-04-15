市區平價租盤湧現！利奧坊‧凱岸每月僅9500元

租金大幅回落，市區平價租盤湧現。美聯黃永財表示，旺角利奧坊．凱岸本月已錄至少近30宗租賃成交，其中3宗成交月租不足1萬元。包括1座中層G室，實用面積194方呎，月租僅9,500元租出，屬最低月租，呎租約49元。而目前放盤單位中，一房戶月租叫價最低約1.25萬元，而開放式單位則由1.1萬元起。

事實上，隨着不少新盤陸續入伙，租盤開始增多，租金因而受壓。該行潘慶樑指出，愉景灣意堤開始收樓，市場已錄本至少2宗租賃成交，新租客均為區內客，其中一個實用面積約350方呎單位，開放式間隔，月租1.2萬元，呎租約34.3元。屋苑現時約10個租盤，叫價由1.3萬元起。

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