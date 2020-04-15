變革在即！傳內地擬定首批試點 測試官方數碼貨幣

外國傳媒報道，在全球經濟和金融市場的紛擾中，中國推進數碼貨幣的步伐並未停滯，據悉，人民銀行(即中國央行)正通過大型國有銀行進行相關的內部測試，並初步擬定首批試點地區。

消息人士稱，人民銀行初步擬定將在蘇州、雄安、成都，以及深圳進行首批試點；其中一位消息人士透露，正進行的內部測試包括數碼貨幣的兌換、餘額查詢、掃碼付款，以及匯款等。

消息人士同時稱，人民銀行數碼貨幣目前仍在研發階段，測試方案依然在調整中，尚未確定具體推出的時間表。

華創證券此前發表的研究報告曾指出，央行數碼貨幣或將在此次疫情之後加速推出，數碼貨幣試點有望率先在5大行之間展開，銀行IT、數碼加密、支付終端行業等領域有望迎來發展機遇。

內地數碼貨幣概念股周三(15日)逆市強勢，其中高偉達(300465)和聚龍股份(300202)漲停，科藍軟件(300663)、飛天誠信(300386)等亦大升。

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