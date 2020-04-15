需求跌幅史上最勁！IEA警告：未來幾周油儲恐爆倉

外國傳媒報道，國際能源署(IEA)表示，由於應對新冠病毒疫情的封鎖措施，今年全球石油需求將暴跌9%，創紀錄最大跌幅，這阻礙了石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)為遏制原油供應過剩的努力。

該機構在其月度報告中表示，石油需求連續十年增長的局面將在2020年終結，原油消費降幅將每日略微超過900萬桶。4月份將遭受最沉重的打擊，燃料消耗將萎縮近1/3，至1995年以來最低。

總部位於巴黎的IEA說：「石油工業從未如此地接近試探其物流能力的極限。」儘管OPEC+做出減產努力，但今年上半年全球石油庫存的增幅仍將達到每日1,200萬桶。IEA警告，原油供應過剩的局面「有風險在未來幾周壓倒石油行業的油輪、管道和儲罐等物流設施」。

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