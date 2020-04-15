外媒分析：內地或下周一減企業借貸參考利率

財經媒體彭博經濟研究認為，中國人民銀行(即中國央行)顯然有意降低資金成本，周三(15日)操作的1,000億元人民幣(下同)1年期人民幣中期借貸便利(MLF)的利率下調0.2厘，指向公司貸款的參考利率進一步下降。

之前已有數個信號表明，中國進一步的貨幣寬鬆政策已在路上。彭博經濟研究預計，中國將會出台進一步的寬鬆措施，以幫助經濟從冠狀病毒的影響中復甦，並挺過海外衰退帶來的另一衝擊。

事實上，1,000億元的額外流動性很重要，但是彭博經濟研究認為，人民銀行想要傳達的主要信息是降低利率。央行將1年期MLF利率從3.15厘下調至2.95厘。此次1,000億元的操作規模小於即將於4月17日到期的2,000億元。周三這舉措強化了彭博經濟研究的觀點，即作為銀行對企業放貸的參考利率「1年期貸款市場報價利率(LPR)」今年還會再下降0.4厘，甚至更多。

彭博經濟研究預計，下一步行動將發生在下周一(4月20日)，屆時1年期LPR將下降0.2厘。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200