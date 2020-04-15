夜市UPDATES：道指挫近700點　港股外圍二萬四不保

美股迅速擺脫熊市的樂觀情緒灰飛煙滅，周三(15日)道指早段挫674點，報23,275點，連同納指及標指亦跌近3%。歐股尾市跌幅擴大，其中英股跌2.88%；德股跌3.41%；法股跌3.33%。

外圍投資氣氛轉淡，港股期指夜市失守二萬四點，報23,817點，跌235點，低水328點。

雖然美國許多州的官員周二(14日)討論了逐漸重啟經濟的計劃，但最新多家國際機構和研究人員紛紛看淡「後疫情」的經濟表現。

其中，經濟學人智庫全球首席經濟學家Simon Baptist預測，隨着全球大多數國家大幅增加財政支出，未來12至18個月內許多國家將出現債務違約的狀況，歐債危機可能會再度重演，希臘、意大利或將再度成為危機中心。

事實上，數據表明，美國4月紐約聯儲製造業指數報-78.2，反映經濟狀況比2008年金融海嘯時期還要差。美國商務部公布，當地3月份零售銷售急劇惡化，由2月跌0.4%，進一步大跌8.7%，遜預期8%的跌幅，為歷來最慘，而扣除汽車和汽油的跌幅為3.1%，好過預期減少5.2%。

商品方面，油價跌勢未見止息，紐約期油創2002年2月以來新低，目前每桶報19.99美元，跌0.65%；布蘭特期油跌破28美元，目前瀉近6%，低見27.85美元，為4月2日以來最低。國際能源署(IEA)表示，由於應對新冠病毒疫情的封鎖措施，今年全球石油需求將暴跌9%，創紀錄最大跌幅，這阻礙了石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)為遏制原油供應過剩的努力。原油供應過剩的局面「有風險在未來幾周壓倒石油行業的油輪、管道和儲罐等物流設施」。

期金回落超過20美元，報每安士1,748.1美元。有報道指，經濟不景氣及難搵工，令許多泰國民眾開始變賣家中的金條、金飾、珠寶等，但因想賣金的人實在太多，商家來不及應付，面臨現金短缺問題！

值得留意的是，最能反映市場對美國利率預期的兩年期國債孳息率跌至0.191厘，創2011年以來新低，意味市場對衰退憂慮加深。

另外，加拿大3月經濟萎縮幅度至少創1961年以來最大，保持社交距離的措施和企業的普遍停業令商業活動停擺。當地央行維持利率於0.25厘不變。

加拿大統計局周三(15日)公布的初步估算顯示，該國3月GDP萎縮9%。此劇烈下跌意味第一季GDP按季萎縮2.6%，可能也是紀錄最大跌幅。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)最新表示，全球經濟將為應對新冠疫情損失20萬億美元，預計美國企業收入將減少5萬億美元。

【21:30】有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售令人失望，加上企業業績受到疫情打擊，美股開市早段受壓，道指挫572點，至23,376點；納指挫171點，至8,344點；標指挫62點，至2,783點。

受美股拖累，港股期指夜市二萬四不保，目前報23,891點，跌161點，低水254點。

美國銀行首季純利按年大跌45%，每股盈利40美仙，遜於市場預期的54美仙，並為貸款虧損撥備47.6億美元，是2010年以來最多。美銀股價早段挫6.07%至22.29美元。

高盛首季純利按年跌46%，每股盈利3.11美元，遜市場預期的3.35美元，上季為貸款虧損撥備9.37億美元，幾乎與去年全年的10.7億美元看齊。高盛股價早段挫3.49%，至172.01美元。

花旗首季純利按年跌46%，每股盈利1.05美元，遜市場預期的1.44美元，上季為貸款虧損撥備70.3億美元，股價早段挫5.7%至42.83美元。

三菱UFJ銀行歐洲地區全球市場研究主管Derek Halpenny表示，市場準備好迎接恐怖的第2季經濟表現，並預期第3和第4季迎來非常可觀的反彈，但這個預測假設了限制措施會於5月中或之前開始結束，否則股市可能向下調整。

美國商務部公布，當地3月份零售銷售急劇惡化，由2月跌0.4%，進一步大跌8.7%，遜預期8%的跌幅，為歷來最慘，而扣除汽車和汽油的跌幅為3.1%，好過預期減少5.2%。

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