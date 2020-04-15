【跌返7年前】市區二手住宅樓價重現「三字頭」

新冠肺炎疫情重創二手樓市，個別市區住宅樓重現「三字頭」，重返7年前價位。灣仔慧賢軒開放式迷你戶，放盤兩日劈20萬港元，即以388萬元易手，料為項目2013年後首宗低於「四球」成交。屬新界鐵路沿線的大型屋苑粉嶺名都，有三房戶成交呎價跌至10,463元，料為近兩年新低。

【慧賢軒】

市場消息透露，上述慧賢軒極低層單位，實用面積203方呎，上周才叫價408萬元放售，減價後隨即售出，呎價19,113元。據了解，原業主購入單位多年，當年購入價不足90萬元，其後曾作收租用途，2018年月租曾達1.2萬元，是次屬大幅獲利離場。

事實上，該物業樓齡不足20年，成交向來不多。今年只暫錄兩宗買賣登記，同面積單位2月曾售455萬元。資料顯示，該盤一個中層C室同類型單位，2013年初只售362萬元，為對上的低位。

【粉嶺名都】

新界大型屋苑三房戶樓價跌穿500萬元，呎價貼近萬元。中原陳夑佳指出，粉嶺名都1座低層G室三房戶，實用面積454方呎，3月底叫價約528萬元。由於原業主急於套現，加上物業質素一般，故願大幅降價出貨，隨即吸引4組客人同時洽購，終以475萬元售，低市價至少5至8%。

他續稱，同區鄰近港鐵站私樓，相若呎價難再有其他選擇，故政府絕對要盡快撤辣，讓業主可以周轉，否則賣樓無錢賺之餘，再要罰辣招稅，業主都寧願破產，情況十分「陰功」。

【東堤灣畔】

此外，部分二手樓近期出現樓價急跌情況。中原陳旭明稱，東涌東堤灣畔5座低層B室套三房戶，實用面積759方呎，曾叫價930萬元。但受疫潮影響，減至775萬元獲上車客購入，呎價10,211元，較5日前同類型單位做價，再平25萬元或3%。

【海怡半島】

該行盧鏡豪亦透露，鴨脷洲海怡半島17座高層E室累減280萬元，剛售1,570萬元，呎價18,025元。同座低層同室單位，去年11月才售1,620萬元，現時高層比低層再平50萬元。

【栢景臺】

豪宅做價亦偏軟，該行陳家鴻表示，天后栢景臺1座極高層H室，最初叫價2,900萬元，放盤一個月，終以2,668萬元易手，呎價28,114元，成交價較銀行估價低約12%。

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