捐福袋和飯盒予基層　郭炳江父子籲同心抗疫

即使瘟疫無情，都無阻人間有愛。話說新鴻基地產資深董事郭炳江同佢阿仔郭基煇有見疫情來勢洶洶，令好多基層都頓感徬徨無助，所以捐出1萬個「抗疫福袋」及1萬5千個飯盒畀基層市民，希望可以為佢哋喺「疫」境中增添溫暖。

原來郭氏父子由2月開始，陸續透過多間非牟利機構向基層市民捐贈抗疫物資，並向佢哋送出由集團旗下某間酒店員工所炮製嘅飯盒。

郭炳江表示，疫情令人心煩不安，最好嘅良藥喺助人自助，人與人之間嘅愛令佢哋堅持同心同行。雖然近排有「禁聚令」，令社交要保持距離，佢建議大家可以多啲主動打電話關心家人同朋友，一齊發揮互助精神，同心抗疫，渡過艱難時刻。佢又話目前酒店生意雖受疫情影響，仍鼓勵酒店員參與今次捐贈行動，從而幫助有需要嘅人士，體現生命嘅意義咁話。

對於郭氏父子嘅善意捐獻，有受惠機構今日(15日)就喺其Facebook專頁出貼感謝，仲話有位單親媽媽面臨失業，佢唔單止要照顧年紀仲細嘅仔女，又要顧及口罩同其他生活必須品嘅存量，今次獲贈「抗疫福袋」嘅佢就好比得到及時雨，一解燃眉之急。

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