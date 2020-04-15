新股專輯：威海市商業銀行申上市　傳最多籌62億

中國內地城市商業銀行威海市商業銀行向聯交所遞交主板上市申請，華泰國際、中金及招銀國際為聯席保薦人。據外媒報道，其集資額介乎7億至8億美元(約54.6億至62.4億港元)。

初步招股文件披露，該行自1997年成立，主要提供公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。山東省人民政府國有資產監督管理委員會控股的山東高速集團，為其最大股東，直接及間接持有該行約47.16%股權；威海市財政局則持有18.5%股份。

2019年全年純利14.39億元人民幣(下同)，按年增長49.28%，但仍較2017年挫8.12%，每股基本收益0.29元；收入按年上升73.78%至33.06億元。截至2019年12月底止，總資產2,246.35億元，不良貸款率為1.8%，按年減少0.02個百分點；核心一級資本充足率按年下跌0.63個百分點至9.76%。

事實上，中國銀保監早於4月初批准其首次公開發行H股股份，並來港上市。發行規模不超過本次發行後總股本的25%，集資所得將用於充實銀行資本金。

值得留意的是，該行響應中央對受新冠肺炎疫情影響的企業及個人信貸支持，為企業及個人的合資格客戶推出特別支持措施，包括臨時貸款本金及利息支付延期選擇權；優惠利率選擇權；豁免若干交易費用等。截3月底止，已批准貸款本金總額為3.41億元，以及累計利息3,240萬元的臨時貸款支付延期申請，以優惠利率向小微企業發放的貸款總額達到3.54億元，平均利率為4.6%，而降低利率申請是根據內部程序及定價政策對進行審批。另外，疫情期間亦減免部分服務手續費，如捐款、撫恤金匯款手續費、醫務人員及新冠肺炎患者的信用卡逾期費用。

該行強調，有關措施的適用範圍有限，亦對其流動性狀況及貸款組合的到期償還情況的影響微乎其微，但仍會繼續監控疫情的發展情況，並積極應對其對客戶、業務營運、財務狀況及經營業績的影響。

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