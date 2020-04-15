【財經評論】疫情催生宅經濟　港樓撤辣不宜遲

不經不覺，疫情已肆虐3個月，顛覆了民眾的生活習慣，最簡單的例子是戴口罩，相信不少人由起初覺得呼吸困難，到現時已與手機一樣，成為外出必需品！經濟模式也是一樣，疫情催生了「宅」經濟，即所謂網購、網上教育、在家工作等新生活方式。隨着全球電商一哥亞馬遜股價創新高，正好反映市場肯定了這模式是大勢所趨，可預見的是，實體舖市及商廈極有可能要轉型，住宅勢必受累，打擊整體樓市升值潛力，港府實宜重拾知覺，及早撤辣，免錯判形勢。

除了亞馬遜，在港上市、俗稱「ATM」的阿里巴巴、騰訊，以及美團股價，亦已收復了早前股災的絕大部分失地，就連其他內地科網巨企，也打算大規模招聘。在全球陷入龐大失業裁員潮的艱難時刻裏，仍可逆勢擴充，「宅」經濟實力不言而喻！不過，顧名思義，這類企業有別於傳統零售巨企，毋須使用面積偌大的實體空間，意味着新經濟模式崛起，必然對傳統地產帶來天翻地覆式轉變。老實說，即使疫情過去，民眾也會從此警惕衞生習慣之重要，實體舖市需求確實會減少。

再者，「宅」經濟的特點是可以在家工作，在科技監察下，已有企業證明工作效率不但沒有倒退，反而可安排更多作息時間。因此，企業能節省租用部分實體寫字樓的成本，從而令相關租金有下滑趨勢。數據顯示，香港二月份整體甲級寫字樓市場錄得18.93萬方呎負吸納量，而期間中環寫字樓租金更按月下挫3.2%，為2008年金融海嘯後最大單月跌幅。由於租賃需求下降，令各主要寫字樓市場空置率均見上升。若再加上社會矛盾未解決，疫情過後，租賃需求會否谷底反彈？實宜深思！

當「宅」經濟令數碼化加速盛行，大量商廈及舖位傳統功能有變後，樓市所謂的剛性需求令供應不足的情況會怎樣？屆時為解決空置問題，政府隨時要改變土地用途。事實上，將酒店、商廈申請改作住宅已非新鮮事。

有了過去全球放水經驗，或許不少人會下意識認為今次市場再次「水浸」，必然會推升包括樓市在內的資產價格。不過，如果劇本能簡單地重演，民眾就不再需要辛勤工作，只須瘋狂借錢，不問價買定樓等升值，就可印印腳退休做富翁！還望政府以蒼生為念，多了解世界大勢，鑽研「宅」經濟特色，為樓市對症下藥，及早撤辣保住經濟中流砥柱，切勿草率地認為沒有斷崖式大跌風險。試問世上有哪項資產永遠只升不跌？

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