全球最悲！鱷王調高預測：經濟損失恐達156萬億

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)最新警告，全球經濟將為應對新冠疫情損失20萬億美元(約156萬億港元)，預計美國企業收入將減少5萬億美元(約39萬億港元)。

其警告較3月時預期全球企業將損失達12萬億美元(約93萬億港元)、美國企業損失高達4萬億美元(約31萬億港元)為高，可謂全球最悲，例如國際貨幣基金組織(IMF)僅估計全球損失9萬億美元，其他華爾街大行亦料5萬億美元左右。

回看3月時，他亦預告會有很多人破產，「目前發生的事是我們一生中未遇過的...我們是正在經歷危機，對很多人來說是重大虧蝕...需要政府花很多錢、極多的錢。」

他4月初亦重申，如果全球央行還是不斷猛印鈔票的話，和其他的資產相比，「現金就是垃圾」。

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