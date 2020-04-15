澳門賭收未止瀉　四月恐插逾九成

澳門賭收繼3月按年大跌近八成後，再有多間券商發表研究報告，預測4月澳門博彩收入將按年跌逾九成。其中，富瑞的研究報告指出，本月數字將創新低，月初至今賭收每日平均僅6,500萬元澳門元(下同），顯著低於3月日均1.7億元。

該行估算，4月貴賓廳賭收下跌86至90%，中場賭收更下挫93至95%。其中，四月首5日的日均賭收達1億元，然而上周卻縮至日均僅4,400萬元，這主要由於澳門和廣東省都在3月尾宣布更嚴格的入境措施所致。該行預測本月全月賭收日均為5,000萬至8,000萬元，即按年跌91至93%，並且不預期旅客數字和賭收會在旅遊和簽證限制放寬之前能反彈。

滙豐環球的研究報告直言澳門博彩業目前情況是人客少、贏率低。該行亦同意上周的日均賭收僅4,400萬元，指出復活節期間入境澳門旅客每日低於300人次，大幅低於去年同一個節日的每日13.9萬人次。期間貴賓廳收入跌近九成，贏率僅2.7至2.8%，主要也是因為人客少令贏率變得非常波動。

有大型賭業中介公司（俗稱疊碼仔）對該行表示，由於業務減少，加上賭客拖數情況急升，公司的收支平衡開始有壓力。該行料，4月澳門賭收將按年跌91至93%，認為行業短期風險高，並料本財政年度很難見底。

券商Sanford Bernstein的分析員則指，4月首13日的澳門日均賭收6,600萬元，即按年跌約92%，預測全月賭收將按年收縮達93至95%。該行預料，澳門博彩業將繼續受新冠肺炎疫情所拖累，而該行訪問過當地的聯絡人和博彩企業均表示，看不到市道何時會復甦。

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