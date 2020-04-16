海航集團周二(14日)晚突然與債權人開會，就周三到期、發行規模11.5億元人民幣的「13海航債」協商延期一年兌付，具體兌付方案以與投資人協商一致的意見為準。

根據周三發出的會議議決公告，周二晚共有32名投資人或代表出席，只有3名大額投資人贊成延期議案，但他們佔有效表決權98.26%，令議案獲得通過。

海航周二晚上於內地社交媒體發出致歉信，表示集團航空、旅遊、酒店、商業等相關主營業務經營受到新冠肺炎疫情很大影響，短期內經營難以恢復到去年同期水平，現金流壓力巨大。為了維持可持續經營，故才召開上述債權人會議，並為會議程序較倉促而致歉。

此外，海航另一隻於上海證券交易所掛牌的債券「15海航債」，由於周三上午交易出現異常波動，遭上交所勒令停牌至下午才恢復交易。

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