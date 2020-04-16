數碼產業勢成新興國火車頭

工銀國際發表報告，預言今次新冠肺炎疫情將會展開的歷史重大轉折，不但唱好驅使新經濟進入新的發展機遇，更大膽預測數碼經濟將會取代全球化等，成為中國等新興國家未來的主要經濟增長動力，而美國狂「印銀紙」長遠更有可能動搖美元之霸權地位。

該行稱，以中國為代表的新興國家，過去40年藉着人口、市場化、城鎮化、全球化等多重紅利，經濟得到充分發展，可是現時債務驅動的經濟增長「撞上天花板」恐難以為繼，而全球化亦有逆轉迹象，新興國家經濟高速增長期已成過去，因此數碼經濟將接棒成為增長的主動力，原因是其可以用有限的人力與資本創造更大價值。

更甚者，為應對疫潮造成的經濟下行壓力，美國聯儲局兩度緊急減息後將當地利率重新降至零，還使出無限量化寬鬆(QE)填補美元流動性。

工銀國際認為，儘管這些措施可化解金融市場的燃眉之急，惟長遠來看有失審慎，或令大多數持有美元外匯儲備的國家擔憂，繼而尋求新貨幣替代體系。

該行續指，虛擬貨幣「一哥」比特幣面世以來，國際貨幣體系已經出現了新的競爭者。而繼其登場的其他虛擬貨幣就算各有特點，但「均蘊含了(發行者)對未來貨幣體系演變的美好想像」。疫情催化之下，可抵抗通脹及全球通用的央行數碼貨幣，或將首次登上歷史舞台，改變美元為首的國際貨幣秩序。

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