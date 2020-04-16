聯儲褐皮書：美國所有地區經濟急劇萎縮

美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指由於新冠肺炎疫情的原因，美國所有地區的經濟活動最近都急劇萎縮；所有地方聯儲都稱就業人口下滑，其中，零售、旅遊休閒，以及酒店行業遭受疫情衝擊最為嚴重，亦出現了嚴重的裁員。

報告又指，大多數地方聯儲報告稱製造業活動下滑，但提及行業之間存在明顯的分化，至於物價整體傾向下行。食品與醫療產品的生產商稱需求強勁，但都面臨產品推遲和供應鏈受到干擾這兩方面的問題；汽車等其他製造行業則多半關閉；而能源行業遭受油價崩跌衝擊，削減了投資和產量。

地方聯儲報告稱，來自企業獲取信貸額度和家庭抵押貸款再融資的貸款需求偏高；所有地方聯儲都稱商業合同面臨極高的不確定性，大多數地方聯儲預計條件恐將在未來數月惡化。另外，沒有地方聯儲提到工資上漲。

今次《褐皮書》提及新冠肺炎病毒(COVID-19)多達62次，提到冠狀病毒(Coronavirus)亦達25次，足以反映今次疫情對美國經濟的影響深遠。

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