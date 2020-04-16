美原油庫存暴增近2000萬桶　紐約期油創2002年來新低

美國原油庫存急增，進一步引發市場對供求失衡的憂慮，國際油價周三(15日)急挫。紐約期油收報每桶19.87美元，跌0.24美元或1.19%，創自2002年2月以來收市新低。布蘭特期油收報每桶27.69美元，跌1.91美元或6.45%。

美國能源資訊署(EIA)指，截至4月10日當周，美國原油庫存增加1,924.8萬桶，市場預期增1,167.6萬桶，連續12周錄得增長，為史上最長升勢。期內汽油庫存增491.4萬桶，市場預期增638.6萬桶；精煉油庫存增加628萬桶，預期增加143.7萬桶。

國際能源署(IEA)表示，由於應對新冠病毒疫情的封鎖措施，今年全球石油需求將暴跌9%，創紀錄最大跌幅，這阻礙了石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)為遏制原油供應過剩的努力。

滙豐預計，今年第二季度全球石油需求將下降每日逾2,000萬桶，4月份降幅甚至達到2,500萬桶，這表明當前減產規模不足以阻止原油庫存的增加，二季度庫存增加可能達到每日1,000萬桶。

如此大規模的庫存增加正考驗存儲能力的極限，同時迫使油價在第二季度再次大幅下跌。滙豐預計，布蘭特原油價格第二季度將維持在每桶25美元。

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