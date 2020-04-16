美股收市：道指跌445點　亞馬遜、Netflix逆市破頂！

新冠肺炎疫情進一步引發市場對經濟衰退的憂慮，美國股市周三(15日)急挫。道指收報23,504點，跌445點或1.86%；標指收報2,783點，跌62點或2.2%；納指收報8,393點，跌122點或1.44%，結束4連升。

美國銀行、高盛、花旗首季業績均遜預期，股價分別收下挫6.49%、微升0.16%、下挫5.64%。

科技股個別發展，其中「宅經濟」概念股繼續做好，亞馬遜升1.07%至2,307.68美元，再創收市新高；Netflix亦創收市新高，報426.75美元，升3.19%。蘋果公司發布新iPhone SE，但股價仍要跌0.91%。

雖然美國許多州的官員周二(14日)討論了逐漸重啟經濟的計劃，但最新多家國際機構和研究人員紛紛看淡「後疫情」的經濟表現。

其中，經濟學人智庫全球首席經濟學家Simon Baptist預測，隨着全球大多數國家大幅增加財政支出，未來12至18個月內許多國家將出現債務違約的狀況，歐債危機可能會再度重演，希臘、意大利或將再度成為危機中心。

事實上，數據表明，美國4月紐約聯儲製造業指數報-78.2，反映經濟狀況比2008年金融海嘯時期還要差。美國商務部公布，當地3月份零售銷售急劇惡化，由2月跌0.4%，進一步大跌8.7%，遜預期8%的跌幅，為歷來最慘，而扣除汽車和汽油的跌幅為3.1%，好過預期減少5.2%。

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