【股市權法】金曹：聯儲無限QE效力有幾強？

港股恒指4月由23,365點開市，其後維持升勢，一度反彈至24,603點，升幅約5.3%，而由3月低位21,139點起計，更已上升了16.4%，是否足夠？如果參考美國2012年量化寬鬆(QE)救市的效力，料港股仍有上升空間，但幅度未必很大。

美國聯儲局於2012年9月13日宣布了第三輪量化寬鬆貨幣政策(QE3)，以進一步支持經濟復甦和勞工市場。

在2012年9月，恒指由低位19,076點反彈到高位的20,895點，升幅達9.5%，10月再升到21,847點，較低位彈14.5%，年結時更升到22,656點，累漲18.8%。當時市盈率是由稍低於10倍升到12倍。

今次無限量QE若能歷史重演，3月低位21,139點升9.5%計，短線23,150點變成重要支持位，4月可見24,200點，而中長線反彈目標睇18.8%升幅，或上試25,110點。

現時期權活躍CALL及PUT的4月區間在23,500至25,300點、5月在22,400至26,000點，由於引伸波幅維持在30以上，表示每日預期400點或每星期1,000點波幅仍是正常。短線以24,200點為中軸，上落400點，即23,800至24,600點整固，而較大技術阻力位是50日平均線或25,290點，剛好符合2012年QE3的上方目標及4月活躍CALL上方區間。

期權及程式交易專家 金曹

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