【專家點評】溫灼培：點解金價升穿1700美元？

聯儲局於3月16日除了宣布減息至接近零，亦宣布重啟量寬政策。當時聯儲局謂會率先推出7千億量寬金額購買國債，並揚言如有需要會繼續加大購債金額。事隔不足一個月，於上周四(9日)聯儲局再宣布動用2.3萬億美元購債。但今次主力購買的不是國債，而是地方政府及企業債。由於企業債的風險較大，日後聯儲局能否順利收回資金也難料。市場開始擔心今次聯儲局釋放到市場的資金可能會有部分永遠收不回來。

事實上，從2009年金融海嘯的例子來看。聯儲局用上了9年時間，到2018年才能收回釋放出共4.51萬億美元量寬總金額的其中16%資金。現在又要大舉印鈔，使投資者更不敢奢望聯儲局今次可很快收回資金。

甚至質疑能否有收回的一天。當市場對全球第一大貨幣美元開始感到不信任，便是黃金發揮其資金避難所的時刻，也解釋了金價踏入本周上破1,700美元的原因。圖表上，黃金的下一阻力為2012年10月高位約1,800美元，現觀察金價能否挑戰這位置。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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