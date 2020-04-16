新冠肺炎：北京汽車料首季純利按年銳減95%

公司認為，業績下滑主因新冠肺炎疫情對內地汽車行業整體衝擊，對集團的生產和銷售亦有較大影響，整車銷量按年有較大幅度下滑，從而導致集團效益下降。

截至目前，集團各基地的生產運營已逐步恢復正常水平，將能夠緩解集團效益下滑壓力。

由於新冠肺炎疫情的發展存在不確定性，仍無法排除疫情對集團的經營業績產生進一步影響。同時，內地疫情出現積極向好態勢，各行業復產復工快速推進，行業主管部門密集出台有利於乘用車消費提升、惠及消費者及主機廠的多項政策，財稅部門加大生產企業財政稅收支持力度，集團亦推出於疫情期間提升銷售的舉措。綜合以上因素，集團仍對中長期的業務發展持謹慎正面預期。

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