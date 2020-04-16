新冠肺炎：巨星醫療擬提升口罩產能
2020年04月16日 07:43
東網電視更多新聞短片
巨星醫療控股(02393)公布，公司的高質量一次性醫用口罩產品已於3月份順利投產，產品已遠銷至美國、日本、新加坡和印尼等國家，為全球抗擊疫情貢獻戰略物資。
目前，新冠肺炎疫情在多國蔓延，作為防範病毒傳播的有效工具，口罩的供應刻不容緩。有見及此，公司計劃在近期加入一條新的生產線，提升一次性醫用口罩計劃產能由每月300萬個，至每月400萬個。
公司在提升一次性醫用口罩產能的同時，亦正着手安排醫用N95口罩於本年5月生產，計劃產能為每月370萬個。在目前全球醫用N95口罩短缺的情況下，公司將調動各方資源，盡快推進產品上市。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。