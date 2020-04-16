新冠肺炎：巨星醫療擬提升口罩產能

目前，新冠肺炎疫情在多國蔓延，作為防範病毒傳播的有效工具，口罩的供應刻不容緩。有見及此，公司計劃在近期加入一條新的生產線，提升一次性醫用口罩計劃產能由每月300萬個，至每月400萬個。

公司在提升一次性醫用口罩產能的同時，亦正着手安排醫用N95口罩於本年5月生產，計劃產能為每月370萬個。在目前全球醫用N95口罩短缺的情況下，公司將調動各方資源，盡快推進產品上市。

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