【全球新舞台】「宅經濟」疫市破頂　「錢」景無限

亞馬遜股價勢如破竹，該公司創辦人貝索斯身家今年累漲240億美元，達1,385億美元，跟《財富》全球500大富豪期內財富累計「縮水」5,530億美元形成鮮明對比。財富增速比貝索斯更勁的有網上會議程式Zoom的創辦人袁征，其身家今年累漲逾倍至74億美元。市場對新經濟的樂觀可見一斑。

工銀國際發表報告，指雖然互聯網過去改變了人類的生活習慣，惟新冠肺炎疫情首次迫使人們「完全從物理世界中脫離」，「真正意義上的數碼革命即將來臨」，即將展開的大趨勢之一，乃技術革新重塑互聯網產業繁榮，原因是疫情催生的應用場景會刺激創新，把科網發展帶入新的增長階段。

與此同時，疫情導致產業鏈頓時被「點穴」後，該行相信，另一個趨勢是加速5G、數據中心等數碼基建，並加緊開發人工智能(AI)及工業互聯網等，推動工廠自動化及智能化，減低人類面對疫情等災禍下供應鏈隨時斷裂的風險。

事實上，疫情凸顯互聯網的重要性，驅使科企趕緊投資。據報短片分享平台抖音的母企字節跳動準備逆市於全球招聘1萬人，其中3,000個職位與高端研發與軟件編碼相關。騰訊上月亦計劃公開聘請逾5,000人，全年計招聘數量「將比去年提升25%以上」。

儘管「ATM」股價收市皆顯著回吐，百元整數大關得而後失，但東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，「ATM」長線仍可吸納，「牛市」未完，宏觀經濟受創的不利因素已大致反映。他指，原因是封城等疫情帶來的打擊只是短期，反而加快了其服務在社會的普及，「孫仔都要教呀嫲點樣網購」，可望維持高速增長。況且疫情爆發前的營運數據，已引證有關公司的經營能力，而中央亦勢將加碼刺激內需，應對不利的外貿環境。

龐又透露，疫情下亦有買入金山軟件、阿里健康及平安好醫生股份。就阿里健康股價今年累漲八成，他認為，母公司阿里有助其拓展市佔率，增長可支撐估值，「但18蚊我都要減磅」。他亦看好微軟的雲業務，並買入Netflix捕捉民眾足不出戶，惟長線要留意其製作成本。

【全球新一頁】

工銀國際發表報告，預言今次新冠肺炎疫情將會展開的歷史重大轉折，不但唱好驅使新經濟進入新的發展機遇，更大膽預測數碼經濟將會取代全球化等，成為中國等新興國家未來的主要經濟增長動力，而美國狂「印銀紙」長遠更有可能動搖美元之霸權地位。

該行稱，以中國為代表的新興國家，過去40年藉着人口、市場化、城鎮化、全球化等多重紅利，經濟得到充分發展，可是現時債務驅動的經濟增長「撞上天花板」恐難以為繼，而全球化亦有逆轉迹象，新興國家經濟高速增長期已成過去，因此數碼經濟將接棒成為增長的主動力，原因是其可以用有限的人力與資本創造更大價值。

更甚者，為應對新冠肺炎造成的經濟下行壓力，美國聯儲局兩度緊急減息後將當地利率重新降至零，還使出無限量化寬鬆(QE)填補美元流動性。工銀國際認為，儘管這些措施可化解金融市場的燃眉之急，惟長遠來看「有失審慎」，或令大多數持有美元外匯儲備的國家感到擔憂，繼而尋求新的貨幣替代體系。

該行續指，虛擬貨幣「一哥」比特幣面世以來，國際貨幣體系已經出現了新的競爭者。而繼其登場的各式各樣虛擬貨幣，就算各有特點，但「均蘊含了(發行者)對未來貨幣體系演變的美好想像」。疫情催化之下，可抵抗通脹及全球通用的央行數碼貨幣，或將首次登上歷史舞台，革新信用創造方式，改變美元為首的國際貨幣秩序。

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