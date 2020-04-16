微創醫療附屬引入新投資者　獲融資1.3億美元

微創心通主要透過其附屬公司從事研究、開發及商業化治療瓣膜性心臟病的醫療器械。

是次引入包括CPE、高瓴資本、清池資本、Gamnat、國新國信東吳海外基金、易方達、三正健康在內的7名戰略投資者。完成後，本輪投資人合共持股約10.83%。

微創醫療首席技術官兼微創心通董事長羅七壹稱，微創心通主動脈瓣膜業務經過近10年的發展，是次融資將為公司的研發、生產和市場拓展帶來更多資源，有助公司進一步提升市場競爭力。

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