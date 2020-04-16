微創醫療附屬引入新投資者 獲融資1.3億美元
2020年04月16日 07:48
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微創醫療(00853)公布，其非全資附屬公司微創心通(MicroPort CardioFlow Medtech Corporation)與投資者訂立協議，投資者同意以總代價約1.3億美元投資目標公司共1,167.0455萬股股份。該代價是與投資者公平磋商並參考目標公司緊接於協議完成前的估值11億美元而釐定。摩根大通和花旗任此次交易的聯合配售代理。
微創心通主要透過其附屬公司從事研究、開發及商業化治療瓣膜性心臟病的醫療器械。
是次引入包括CPE、高瓴資本、清池資本、Gamnat、國新國信東吳海外基金、易方達、三正健康在內的7名戰略投資者。完成後，本輪投資人合共持股約10.83%。
微創醫療首席技術官兼微創心通董事長羅七壹稱，微創心通主動脈瓣膜業務經過近10年的發展，是次融資將為公司的研發、生產和市場拓展帶來更多資源，有助公司進一步提升市場競爭力。
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