森美控股租郴州市北湖區土地　建田園綜合體項目

按照備忘錄，該公司同意租賃上述土地，以建設一個以森美品牌命名的田園綜合體項目，旨在興建及發展森美品牌產品的加工廠、相關原料供應基地及房地產項目。

郴州市北湖區農業農村局以流轉價格每年每畝300元人民幣(下同)將土地租予郴州森美，流

轉費用每5年付一次，另外，須一次性支付青苗補償費平均每畝3,000元，而配套建設所須用地400畝以投標價取得。該公司預計首期流轉費用及青苗補償費用總計為約2,250萬元，將以現金支付，惟實際金額以流轉協議為準。

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