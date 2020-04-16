森美控股租郴州市北湖區土地 建田園綜合體項目
2020年04月16日 07:51
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森美控股(00756)公布，於4月15日，該公司、該公司全資子公司郴州森美與郴州市北湖區人民政府就租賃約5千畝土地訂立郴州森美田園綜合體項目備忘錄。
按照備忘錄，該公司同意租賃上述土地，以建設一個以森美品牌命名的田園綜合體項目，旨在興建及發展森美品牌產品的加工廠、相關原料供應基地及房地產項目。
郴州市北湖區農業農村局以流轉價格每年每畝300元人民幣(下同)將土地租予郴州森美，流
轉費用每5年付一次，另外，須一次性支付青苗補償費平均每畝3,000元，而配套建設所須用地400畝以投標價取得。該公司預計首期流轉費用及青苗補償費用總計為約2,250萬元，將以現金支付，惟實際金額以流轉協議為準。
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