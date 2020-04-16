【市前重點睇】道指挫445點　紐油跌穿20美元

●美匯指數企99.46，離岸人民幣(CNH)低見7.0775，港匯處7.7513，美元兌日圓見107.47，歐元跌至1.0904，英鎊處1.2523。金價見1,717美元。布油挫至27.69美元，紐油報20.18美元。道指期貨跌逾百點。

●「宅經濟」概念股繼續做好，亞馬遜升1.07%至2,307.68美元，再創收市新高；Netflix亦創收市新高，報426.75美元，升3.19%。

●美國財政部公布，中國是美國第二大海外債主，2月所持美國國債的總額，由之前一個月的1.07萬億美元，增至1.09萬億美元。而日本維持是美國最大的海外債主。中國和日本均連續兩個月增持美債。

●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指由於新冠肺炎疫情的原因，美國所有地區的經濟活動最近都急劇萎縮。

●美國零售銷售和製造業產值3月出現歷史性下降，其他數據表明，最壞的情況可能還沒到來，4月份或將迎來更大崩潰。

●美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，已經看到美國經濟大範圍下滑，又指美國3月份失業人口可能比報告所給出的數據高出很多。

●美國10年期國債孳息率跌12.04點子，報0.6316厘。

●港股ADR指數收報23,937點，跌208點或0.87%。

●即月恒生指數夜期收報24,014點，跌38點，低水131點，成交25,529張。

●紐約期油收報每桶19.87美元，跌0.24美元或1.19%，創自2002年2月以來收市新低。布蘭特期油收報每桶27.69美元，跌1.91美元或6.45%。

-美國能源資訊署(EIA)指，截至4月10日當周，美國原油庫存增加1,924.8萬桶，市場預期增1,167.6萬桶，連續12周錄得增長，為史上最長升勢。

●紐約期金收報每安士1,740.2美元，跌28.7美元或1.6%，創自4月8日以來收市新低。

●【全球攬炒】加拿大維持利率不變，警告經濟最多縮30%。

●中國人民銀行據悉正通過大型國有銀行進行數碼貨幣相關的內部測試，並初步擬定蘇州、雄安、成都及深圳為首批試點地區。

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