【專家點評】古勝：舜宇走勢改善　博上咩位？

港股尋日喺24,600點受阻，亦即係3月中下跌裂口的底部，目前仲守得住24,000點關口，後市若調整而未跌穿10日線23,800點，暫時都唔好做淡。始終美股持續反彈，就連大型銀行首季業績不理想，亦未見美股呈現頹勢，或代表現價已反映不利因素；加上隨內地疫情改善，召開兩會似乎已無懸念，後市仍有值得憧憬的利好消息。不過老古都係嗰句，博還博，注碼要控制。

睇番走勢，舜宇去年12月中至今年1月中營造雙頂回落穿頸線，跌至3月19日最低見90元，其後股價反覆向上，形成上升趨勢，目前升軌支持位在10天線109元水平，進取者可考慮於10天線附近小注上車，博見50天線118元，向下跌穿105止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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