【專家點評】古勝：舜宇走勢改善 博上咩位？
2020年04月16日 08:00
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港股尋日喺24,600點受阻，亦即係3月中下跌裂口的底部，目前仲守得住24,000點關口，後市若調整而未跌穿10日線23,800點，暫時都唔好做淡。始終美股持續反彈，就連大型銀行首季業績不理想，亦未見美股呈現頹勢，或代表現價已反映不利因素；加上隨內地疫情改善，召開兩會似乎已無懸念，後市仍有值得憧憬的利好消息。不過老古都係嗰句，博還博，注碼要控制。
近日獲大行唱好的舜宇光學科技(02382)，缸邊友可以留意吓短炒機會。大摩發表報告料，舜宇次季產品出貨量至少達到按季持平，甚至錄得按年增長；估計其全年手機鏡頭銷量按年升9%至10%，至今年底前每月可維持產品出貨量1.2億至1.3億件。而舜宇首季表現不俗，鏡頭模組出貨量按年升43%，手機鏡頭出貨量按年增37%，增速高於全年公司指引。因此，該行重申其「增持」評級，目標價睇150港元。
睇番走勢，舜宇去年12月中至今年1月中營造雙頂回落穿頸線，跌至3月19日最低見90元，其後股價反覆向上，形成上升趨勢，目前升軌支持位在10天線109元水平，進取者可考慮於10天線附近小注上車，博見50天線118元，向下跌穿105止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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