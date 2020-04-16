亞洲股市：日股挫近300點　韓澳股跌1%至2%

美股三大指數收跌1%至2%；亞洲主要股市跟跌，日本日經225指數大幅低開238點或1.2%，至19,311點，其後跌幅擴大至逾280點或1.4%，低見19,263點。

日媒報道，日本政府正考慮擴大列入緊急狀態的地區範圍，包括新冠肺炎病例不斷增加的北海道、愛知縣及京都縣。據悉，政府將最快在本周聽取專家意見，並在5月6日前進行緊急申報。

南韓假後復市向下走，首爾綜合指數低開17點或0.9%，見1,839點，最新跌22點或1.2%，報1,834點。個股方面，三星電子跌0.5%，公司宣布今年底前關停本土和中國內地的LCD產能。

澳洲股市最多下跌115點或2%，報5,407點。

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