【專家點評】陳蓓敏：越秀交通基建往績穩定

新型冠狀病毒全球確診直逼二百萬。嚴重疫情區美國，新增病毒個案約25,000宗徘徊，從高位回落。癱瘓多時的經濟何時復工復市，即引來美國9個州州長和總統話語權之爭，上演着選舉之爭前傳。油組國及其盟友上周四達成減產協議，減幅少於市場預期，紐約期油偏軟。美國沒有減產行動，也令市場擔心供過於求。美聯儲局副主席已申明聯儲局仍有很多種工具安妥經濟。美道指向好，納指重返8,500點水平，現強勢。

本周五，中國將公布首季經濟數據，因受疫情影響和春假因素，市場估計料高單位數字跌幅。人行將會適時繼續下調貸款市場報價利率(LPR)，存款準備金等作調節工具。昨日一年期借貸便利(MLF)下調至2.95%。

恒生指數見月內高位24,603點後回軟，10天線已上移至23,800點作支持區域。後市可望挑戰25,000至25,300點水平。受外圍納指帶動，新經濟板塊和手機設備股呈強。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有越秀交通基建)

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