港交所旗下QME研推「商品通」　採雙向交易設計

報告又提到，相信「商品通」能探索出服務實體經濟的新模式，並有助推動人民幣國際化和製造業強國建設的國家戰略。

報告指，設計包含「請進來」及「走出去」，「請進來」是指港交所及倫敦金屬交易所(LME)的境外客戶，可藉境外現有的交易途徑，參與QME境內產品的交易；「走出去」則是QME的境內客戶可藉互聯互通方式，在有限定額度的情況下，在對港交所及LME的指定產品進行交易，以滿足內地投資者跨境對沖的需求。

「商品通」資金結算方面，跨境資金採用「閉環限額」原則管理，並參考「股票通」的實施經驗，以交易所為跨境資金的清算主體，保證資金封閉安全運行，降低資金風險。同時，設有每日限額，對每日跨境資金雙邊的流動設置雙重額度。

事實上，早於2016年12月，港交所行政總裁李小加已在網誌上表示，港交所收購倫敦金屬交易所，並逐漸布局「商品通」戰略，並積極籌備在深圳前海設立大宗商品交易平台。雖然挑戰重重，但認為5年後可能會成為現實。

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