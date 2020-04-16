港交所旗下QME研推「商品通」 採雙向交易設計
2020年04月16日 08:32
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香港交易所(00388)發表《前海聯合交易中心在中國內地大宗商品市場扮演的獨特角色》研究報告，當中提到港交所旗下前海聯合交易中心(QME)計劃在政策支持的前提下，探討「商品通」，並有意參考「股票通」及「債券通」的實施模式，採用雙向交易設計，以提供境內外互聯互通機制，吸引境外投資者通過「商品通」投資內地市場，並推動香港、倫敦大宗商品離岸人民幣結算價格的形成，同時為離岸人民幣資金提供更多的投資工具。
報告又提到，相信「商品通」能探索出服務實體經濟的新模式，並有助推動人民幣國際化和製造業強國建設的國家戰略。
報告指，設計包含「請進來」及「走出去」，「請進來」是指港交所及倫敦金屬交易所(LME)的境外客戶，可藉境外現有的交易途徑，參與QME境內產品的交易；「走出去」則是QME的境內客戶可藉互聯互通方式，在有限定額度的情況下，在對港交所及LME的指定產品進行交易，以滿足內地投資者跨境對沖的需求。
「商品通」資金結算方面，跨境資金採用「閉環限額」原則管理，並參考「股票通」的實施經驗，以交易所為跨境資金的清算主體，保證資金封閉安全運行，降低資金風險。同時，設有每日限額，對每日跨境資金雙邊的流動設置雙重額度。
事實上，早於2016年12月，港交所行政總裁李小加已在網誌上表示，港交所收購倫敦金屬交易所，並逐漸布局「商品通」戰略，並積極籌備在深圳前海設立大宗商品交易平台。雖然挑戰重重，但認為5年後可能會成為現實。
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