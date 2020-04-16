【專家點評】林嘉麒：外資行樂觀 齊唱好美股

美國企業陸續公布首季業績，初步傳遞出兩個信號：第一，在新冠肺炎疫情影響下，企業首季盈利非常差；第二，資本市場對前景的信心非常大。然而，兩者非常矛盾。

美國大型銀行陸續發布首季度業績，摩根大通和富國銀行均額外撥出幾十億美元，為大量客戶拖欠貸款做準備。這些撥備影響了這兩家銀行的季度利潤，但消息公布後對兩者即日股價並沒有太大影響。投資者行為決定一切，即是說，股價已反映了不利因素。儘管業績期只是剛開始，未來數星期仍要密切關注美國企業業績以至股價表現，假若在充斥壞消息時沒有下跌甚至上升，就可推斷大市或已見底。

投資大行睇法特別樂觀，高盛認為史無前例的政策支援，加上疫情出現放緩趨勢，大幅降低市場和美國經濟所面臨的風險，只要在企業復工後，美國沒有出現第二波疫情，股市不可能再創新低。該行分析員亦預計，投資者不會過分看重第一季度業績，而是更關注二○二一年的展望。故此，企業第一季度收益不會成為股市的負面因素。

大摩又認為，美國聯儲局不受限制地出招，令美股前景變得更加樂觀。該局舉動叫大摩不應質疑它會採取一切措施，以確保經濟不會陷入衰退的決心。市場最動盪的階段已經過去，大部分風險資產已經在世界各地的經濟衰退中觸底。此外，投資公司Piper Sandler更大膽表示熊市已終結，指出歐美疫情爆發初期，有機構做過模型，根據疫情發展情況判斷市場走勢，指現在市場已經遠超最樂觀預期。

港股方面，恒指昨日先高後低，但仍企穩在10日平均線上，23,800點水平算是短期大支持。三月其中的一個裂口為24,600至25,000點水平。裂口雖然看似大，但市場資金豐盛，要突破也不是難事。持倉不多的朋友可在24,000點或以下適量買貨。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）

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