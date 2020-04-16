【專家點評】彭偉新：中國龍工受惠增加基建

港股自3月中跌至21,139點低位後開始反彈，之前已成功收復了10天線及20天線的阻力後，近日已進一步升近保歷加通道的頂部附近。以技術走勢而言，恒指已成功收復了自今年1月高位29,174點開始形成的跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，因此，整體勢已算是向好。

不過，恒指暫時仍然未能向上升破保歷加通道的頂部阻力，尤其是港股近日的成交額偏低，即使繼續錄得資金流入，惟未能帶動恒指有較明顯的升幅，亦限制了20天線的上升動力，間接令到短期內保歷加通道頂部可以上升的空間受到限制，料恒指在之前經過近一個月的急彈後，短期的主要阻力位為24,700點水平，至於回調的話，只要不跌穿20天線，相信整個上升走勢仍然會持續，在最樂觀的情況下，恒指甚至最終會以自1月開始形成的跌浪總跌幅的61.8%作反彈目標，最樂觀可上望26,100點。

個股方面，內地經濟增長相信會受到新冠肺炎的疫情影響，令到全年GDP增長會較去年明顯下降，即使內地的整體疫情較西方國家早消退，但由於全球經濟一體化下，內地出口需求亦會受到海外市場的經濟萎縮而大幅下降，對內地整體的經濟有較大的影響。所以，中央相信要再重啟基建投資去支持內地經濟，所以，對於基建相信的行業會繼續受惠。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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