港股失守兩萬四關　滙豐挫近3%　騰訊重上400元

港股跌幅擴大，失守兩萬四大關。恒生指數曾挫290點，低見23,854點。國企指數跌近百點，主板成交260億港元。

國際銀行股被拋售，滙豐控股繼續領跌，股價挫近3%，低見39.4元。渣打集團跌幅擴至4.1%。新加坡石油巨頭興隆集團銀行債務至少達30億美元，正就公司財務狀況與滙控及渣打等10家銀行開會。另外，美國銀行及花旗首季業績遜預期，股價分別收下挫6.5%及5.6%。

亞馬遜及Netflix齊創收市新高，利好科網股氣氛。騰訊重上400元，暫升1.5%，是表現最佳藍籌；阿里巴巴升1.1%；美團點評升1%。

其他重磅股跟隨大市向下，中國移動跌1.8%；中國平安跌1.1%；工、中、建三大內銀股跌1%；友邦保險跌近1%。三桶油跌1.1%至1.5%。

公用股有沽壓，中華煤氣跌2.1%；電能實業及中電控股跌1.8%。

【09:20】滙豐跌穿40元 騰訊及阿里漲1%

道指期貨跌過百點，港股開市偏軟，恒生指數升119點或0.5%，報24,025點；國企指數高開54點或0.56%，報9,670點。

滙豐控股再失守40港元，股價低開2.1%報39.75元，是表現最差藍籌，拖低恒指42點。渣打集團亦跌4.5%報39元。

「ATM」三大科網股做好，騰訊升1%報399元；阿里巴巴升1%報200元；美團點評升0.6%報98.5元。

其他藍籌股個別發展，工、中、建三大內銀股跌0.6%至1%。內房股繼續捱沽，碧桂園跌2%；華潤置地跌1.5%。蒙牛乳業升3.5%，是表現最佳藍籌。

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