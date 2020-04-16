新西蘭央行不排除實施負利率　紐元下跌0.6%

新西蘭央行行長奧爾(Adrian Orr)於電話會議中表示，全球需求不太可能出現大幅反彈，而隨着政府增加借款，央行可以提高量化寬鬆(QE)，他稱，「不排除實施負利率的可能，只是先選擇了QE」，但12個月內會將官方現金利率(OCR)維持在目前水平。

央行助理行長Christian Hawkesby補充，規模300億紐西蘭元的QE「相當於大約150個基點的政策放鬆」。

受ORR的言論影響，紐元兌美元下跌0.6%至0.5955，每澳元可兌4.6187港元。

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