A股快報：水泥股跌1%　有色金屬及酒股受壓

A股半日走勢反覆，滬綜指收跌4點或0.17%，報2,806點；深成指跌26點或0.25%，至10,391點；一度重上2,000點關的創業板指數升10點或0.52%，報1,987點。

板塊方面，水泥股跌1%，有色金屬股跌0.8%，釀酒股跌0.6%，金融及地產股齊跌0.3%；而飛機製造股升0.4%，次新股漲1.5%。

招商銀行下跌1.3%，對指數下跌影響大。

天信投顧認為，周三(15日)各市場股指均出現調整；操作上，嚴格控制好倉位，短線可留意與生活必需品相關的農業及醫藥等股份，而傾向穩健的投資者則宜選優質券商、超跌的科技股。

【10:40】A股快報：三大指數反覆穩升

內地股市由跌轉升，滬綜指最新升5點或0.2%，報2,817點；深成指升46點或0.4%，至10,463點；創業板指數升26點或1.3%，至2,003點，重上2,000點關。

板塊方面，次新股領飆2.3%，飛機製造股升1.8%；而有色金屬股跌0.2%，釀酒股跌0.4%，水泥股跌0.5%。

【09:26】A股快報：滬深兩市偏軟 油股捱沽

內地股市報跌，滬綜指低開12點或0.45%，報2,798點；深成指低開55點或0.53%，至10,361點；創業板指數低開6點或0.34%，至1,970點。

板塊方面，石油及船舶製造股齊跌0.8%，水泥及鋼鐵股同跌0.7%，金融及地產股均跌0.5%，煤炭及釀酒股偏軟。

蘋果公司推出新一代平價版iPhone SE，蘋果概念股個別發展，藍思科技、長信科技及立訊精密全線跌1%，欣旺達跌0.6%；而萊寶高科微升0.1%。

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