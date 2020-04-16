未反映疫情影響！澳洲3月失業率升至5.2%　低過預期

澳洲3月份的失業率為5.2%，預期5.4%，前值5.1%；就業人口變動為增加5,900人，預期減少3萬人，前值增2.67萬人。

期內，就業參與率66%，預期65.9%，前值66%。兼職就業人口變動為增加6,400人，前值增2萬人。全職就業人口變動為減少400人，前值增6,700人。

統計局首席經濟學家Bruce Hockman表示，數據顯示新冠肺炎對3月份澳洲勞動力市場的初期影響不大，但4月份的數據將明顯反映出與疫情相關的影響。

分析指出，澳洲僱主出乎意料增加就業機會，這可能是來自超市和相關供應鏈中的招聘，以應對消費者在實施封鎖措施前可能的大肆採購，但也讓大多數經濟學家的預期落空。

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