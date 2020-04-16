中國3月70大中城市新盤售價升幅放緩至5.3%　武漢無成交

中國統計局公布，3月份70個大中城市商品住宅銷售價數據，當中有38個城市的新建商品住宅價格按月上升，較2月的21個城市增加，其中西寧升1.4%跑贏；按年計，以呼和浩特漲13.7%升幅最勁。

外電按數據測算，3月70大中城市新建住宅銷售價格按年升5.3%，升幅較2月份的5.8%放緩。

初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%；按年升3.3%。其中，北京按月持平，按年升4.1%；上海按月升0.1%，按年升2.4%；廣州按月跌0.5%，按年升1.7%；深圳按月升0.5%，按年升5.2%。

4個一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.5%；按年升2.4%。其中，北京按月升0.2%，按年跌0.7%；上海按月升0.3%，按年升1.6%；廣州按月跌0.2%，按年跌0.9%；深圳按月升1.6%，按年升9.7%。

至於31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%；二手住宅銷售價格按月在連續兩個月持平後上漲0.2%。值得留意的是，受疫情影響，武漢新建商品住宅和二手住宅均無成交，銷售價格視為沒有變動。

統計局城市司首席統計師孔鵬指出，3月份隨着新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復，因疫情積壓的住房需求呈現出逐步釋放的勢頭，70個大中城市房地產市場價格出現微漲，但總體較為穩定。

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