港股格局：郭家耀料23800點有支持

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期由低位反彈不少，但高位見阻力。美國周三(15日)公布多項經濟數據均較預期為差，而聯儲局最新經濟報告顯示，當地經濟活動均受到疫情影響，加上多間銀行季績表現遜色，對市況造成影響。不過，科技股仍然維持強勢，對後市走向或有啟示。

他指出，港股走勢表現分化，部分傳統板塊如金融股及石油股表現相對差，科技股走勢強勁。他預期恒指短線未必有太大突破，24,500點或有阻力，支持位在23,800點水平。若然疫情受控，大市有望逐步回穩，指數中線有望上試25,000點水平。

他指出，產油國雖然達成減產協議，但市場對個原油庫存需求仍有疑慮，加上庫存高企亦影響油價表現。紐約期油及布蘭特期油之間的價差相當大，反映美國當地庫存滿瀉。在短期內未必能輕易重啟經濟活動之下，料油價仍會低迷一段時間，對石油相關股份造成影響，尤其是經過一輪反彈之後，現水平上升空間不大。至於睇淡油價可否部署期油反向ETF？他認為油價已跌至20美元水平，追沽空間有限，反向操作的值博率不高，暫時觀望為上。

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