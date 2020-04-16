港股格局：陳政深料滙豐未見底　大市乏力將試年內低位

外媒報道，新加坡石油巨頭之一的興隆集團(Hin Leong)銀行債務至少達30億美元，最近正就公司財務狀況與包括滙控、渣打等10家銀行商討還債事宜。而滙控在當中有最大佔比，貸出約6億美元。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，該筆債務會影響滙控和渣打的資產質素，而更重要是因應油價急挫，市場尚未知道還會有多少能源企業面臨周轉問題，繼而拖累銀行的貸款組合和投資組合表現。

再者，油企以外，在經濟轉差下，其他行業會否陸續出現違約事件，加上低息環境不知持續多久，亦令投資者預期銀行業將面對困難的經營環境，選擇沽售銀行股。因此他預期銀行股至少今季會跑輸大市，不排除滙控會跌穿早前低位37.6元。他表示，現時投資滙控和渣打已不能看股息率，市帳率則因資產質素有機會惡化而變得估值困難，令這板塊在逆市之下可能低處未算低。

至於大市，他指儘管全球各國相繼推出刺激經濟措施，但部分國家的新冠肺炎單日確診個案仍在上升，反映疫情尚未見頂，亦未知對經濟的持續影響有多大，因而繼續困擾投資市場。恒指現時在24,000點水平爭持，還看能否連續兩周收市都能守到24,200點的支持位。

由於現時避險資產如美債、黃金仍受資金追捧，他對股市中線走勢仍相對悲觀，恒指今季有機會跌穿第一季低位，亦即跌穿21,139點。

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