新冠肺炎：內地招聘勁減　小企及外企最嚴重

受新冠肺炎封鎖措施影響，內地招聘網站第一季招聘廣告數量大減，尤以小企業和外資企業招聘數量降幅最大。

外媒報道，據北京大學和智聯招聘發表的報告，今年第一季，百人以下小企業招聘人數按年下降超過33%；千人以上較大型企業降幅為10%以上。國有企業招聘人數下降約20%，包括合資公司在內的外企減少招聘的幅度超過30%。隨着復工復產推進，報告指3月份招聘人數按年降幅較2月收窄，但趨勢會否持續成疑。

該研究以智聯招聘網站上超過2,300萬條招聘信息為基礎，過去3個月各行各業都減少招聘人數。

報告又指出，公共、製造業和側重內地的服務業企業本季預計將把招聘人數提升至接近去年的水平。但疫情在全球傳播，外需顯著下滑，出口企業情況可能會進一步惡化。如果政府不予扶持，出口行業勞動力需求將比去年低37%。

第一季低端就業市場受到的衝擊最嚴重，月收入在4,000元人民幣(下同)以下的崗位數量下滑了44%；月收入在15,000元以上的崗位數量下降了12%。

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