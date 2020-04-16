魚缸通：散戶話「大笨象」唔再啱長揸 只宜短炒
2020年04月16日 10:45
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恒指周四跌逾200點，但散戶入市意欲未減。致富證券區域經理Howard話，散戶見港股上升勢頭未轉，本著「貴買貴賣」的短炒策略追入市。
恒指由3月19日的21,139點升到目前逾24,000點水平，累漲近三千點。但Howard話，散戶覺得好股唔怕買，即使騰訊控股(00700)升近400港元；阿里巴巴(09988)升穿200元大關，佢哋照入可也！話兩股流通量大，只要睇實啲，一見唔對路就沽貨，投資風險應該唔大。
另外，自從滙豐控股(00005)暫停派息，散戶都一直留意住。而油價戰令油企債務風險升溫，市場擔心銀行會出現大額壞賬。據報新加坡石油巨頭之一的興隆集團(Hin Leong)銀行債務至少達30億美元，拖累其債權人之一的滙控周四股價一度急插3%，低見39.35元。散戶隨即追入短炒，博賺每股幾蚊走人。
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