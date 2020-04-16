【專家點評】楊俊文：港股反彈浪何時見頂有路走…

港股、歐股、日股、道指都由低位回升約0.382，只有納指反彈了0. 5水平。納指一直是全球最強指數，升市升得多跌市跌得少，市場偏愛新經濟股格局並沒有因為疫證而改變。疫情暴露出舊經濟行業面對逆境有多脆弱；相反，新科技股無論經濟好壞都如魚得水，前日亞馬遜股價更創出新高。

在美國方面，京東(JD)和拼多多(PDD)一樣創新高，以全球央行全力放水下，資金往後會更偏愛新科技類股份，預計6月或之前納指會升破萬點創新高。

投資者可以直接考慮香港上市的納指etf，其次，物管股高處未算高，相像一下疫情發生期間股價跌得少的股份，到正常市況大升是必然，至於今次反彈浪終結的指標，就是舊經濟股如銀行起步，若然匯率突然有兩、三日抽升，全體大市就是見頂之時。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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