港股格局：許繹彬指物管及創新板塊續受捧

港股隨美股回軟而下調二百多點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，長假過後，全球股市也果真「復活」起來；美股與3月低位相比，急彈超過三成；港股反彈幅度相對不及美股，高低位相比只有16%。近期科網及物管股跑出，投資者持有傳統股份的話，則要耐心等待。

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