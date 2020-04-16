港股格局：許繹彬指物管及創新板塊續受捧
2020年04月16日 11:03
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港股隨美股回軟而下調二百多點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，長假過後，全球股市也果真「復活」起來；美股與3月低位相比，急彈超過三成；港股反彈幅度相對不及美股，高低位相比只有16%。近期科網及物管股跑出，投資者持有傳統股份的話，則要耐心等待。
部份新經濟概念股，回復元氣之速度相當驚人，部份如平安好醫生(01833)，阿里健康(00241)及物管股雅生活服務(03319)及碧桂園服務(06098)，在疫情陰霾仍揮之不去的前提下，仍昂然創下52周新高。他認為，是次「疫戰」中，投資者的心態應有所改變，創新科技及行業獨特的股份，因沒有不良往績的包袱，反而有「創新前景」的光環加持，無論成交量及反彈力均配合，故此在「戰疫」中深受新一代投資者及基金追捧。相反，若投資者是次跌市中，仍沉醉於傳統股份，如滙豐控股(00005)中石油(00857)及中國移動(00941)或一眾內銀股，則要稍安勿燥，這次反彈浪，這批粉絲們仍要「再坐一會」。
許繹彬指出，近期新股市場出現焦點股份，就是沒有盈利的創新科技股—康方生物—Ｂ(09926)，突然在疫市中受到熱捧，並非「無跡可尋」；根據往績顯示，同類的創新科技股，在上市首天均有不俗的表現。上月疫情最嚴重時招股，更出現抽飛現象的諾誠健華(09969)，以8.95元招股，誰不知在大市跌至體無完膚時，反而出奇好表現，首天上市收報9.40元，令一眾投資者大嘆「走寶」；故今次適逢在疫情稍稍喘定時招股的康方生物，受追捧則理所當然，投資者若對現貨市場仍有戒心，不妨跟走一轉。
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