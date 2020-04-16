【噩夢未完】滙豐禍不單行　油價「彈散」又關佢事？

雖然石油輸出國組織(OPEC)與其他產油國日前達成協議，同意共同減產每日約1,000萬桶，油價戰暫時停止，惟在美國原油庫存大增之下，紐約期油又再跌過，近日並創下18年新低。顯見，經濟不景，信心低迷，即使石油減產亦難抵銷負面影響。近日就傳出新加坡石油巨頭之一的興隆集團面對財困，有至少30億美元(折合約234億港元)的債務出問題，須要與10家相關銀行談判，其中一家正是滙豐，其佔比最大，涉及約6億美元(折合約46.8億港元)。滙豐今早(16日)股價受壓，低位見39.35元，現報39.55元，跌2.59%，成交逾6.9億元。

興隆是亞洲最大的船用燃料供應商之一，資產包括130艘船舶和石油貿易、碼頭、儲油、燃油供應、潤滑油製造等業務。

事實上，銀行是百業之母，經濟好景時，貸款需求強勁，還款違約率低，銀行業自然如魚得水；可如今經濟差，企業在收入大受打擊之下，無力償還到期貸款的個案增加，銀行放出的貸款未必能收回，若未能協商，分分鐘會變成壞帳，令銀行股東蒙受損失。石油業相關地區性巨企爆發財務危機，正為銀行業響警號。滙豐作為亞太區內的主要銀行，亦首當其衝，相信相關的情況並不限於石油業，零售及製造業亦是高危行業，只是石油業的投資比較大，論金額影響較為顯著。

所以，到底滙豐股價是否經已見底，實在言之尚早，關鍵是一日疫情未受控，印銀紙未能成經濟衰退的「解藥」，銀行業前景陰霾滿布。短線走勢方面，滙豐股價仍有機會再試52周低位37.6元支持。若然未有貨，建議以靜制動。畢竟銀行業屬傳統經濟行業，相信在今次反彈浪之中，會最遲才起步，而反彈動力亦會較弱，值博率並不見得吸引。

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