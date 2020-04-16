【專家點評】鄧澤堂：高鑫零售受惠網購盛行

OPEC+同意在5月至6月期間，每日減產970萬桶原油，是有史以來最大規模的減產行動，計及預期美國、加拿大等主要產油國的減產幅度，以及主要石油消耗國補充戰略石油儲備，一系列的行動料令整體減產幅度達到每日近2,000萬桶。

惟市場分析認為減幅仍未足以抵銷新型肺炎疫情底下，原油需求下滑逾3,000萬桶的影響。拖累紐約期油依然弱勢，減產利好的消息仍未能為油價帶來明顯的支持，反映油價或需要待疫情真正穩定，需求逐步回升下才有望扭轉劣勢，現階段或只能在每桶20美元至30美元之間波動上落。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200