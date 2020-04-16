【專家點評】鄧澤堂：高鑫零售受惠網購盛行
2020年04月16日 11:15
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OPEC+同意在5月至6月期間，每日減產970萬桶原油，是有史以來最大規模的減產行動，計及預期美國、加拿大等主要產油國的減產幅度，以及主要石油消耗國補充戰略石油儲備，一系列的行動料令整體減產幅度達到每日近2,000萬桶。
惟市場分析認為減幅仍未足以抵銷新型肺炎疫情底下，原油需求下滑逾3,000萬桶的影響。拖累紐約期油依然弱勢，減產利好的消息仍未能為油價帶來明顯的支持，反映油價或需要待疫情真正穩定，需求逐步回升下才有望扭轉劣勢，現階段或只能在每桶20美元至30美元之間波動上落。
高鑫零售(06808)於全年業績電話會議表示，雖然武漢肺炎疫情對集團旗下商業街的影響較大，部分租戶被迫暫時停業，但現時商業街部分商戶以陸續重新開業，復工率達57%，對集團的利潤未造成太大影響；同時，公司指疫情反而能為集團線上銷售帶來機遇，線上訂單需求增加，相信集團的轉型能帶動未來的業務發展。股份股價持續向上，投資者宜留意。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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