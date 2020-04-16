新冠肺炎：淡馬錫首季至少蒸發1833億元　4月急沽貨套現

新冠肺炎持續擴散，重創全球經濟。綜合外媒報道，新加坡主權基金淡馬錫亦不能倖免，財經媒體彭博於3月底報道，淡馬錫基金首12大持股在首季縮水235億美元(約1,833億港元)，4月初時更指淡馬錫於兩周內共沽貨套現約7.79億美元(約60.76億港元)。

彭博於3月24日報道，淡馬錫市值首12大持股在1月2日價值達738億美元(約5,756億港元)，但至3月20日，已跌至503億美元(約3,923億港元)。

至4月8日，彭博報道指淡馬錫在過去兩周，將泰國電信控股公司Intouch Holdings、南韓生物製藥公司Celltrion在內等持股拋售，總共套現約7.79億美元。

報道指出，在疫情全球大流行，讓全球金融市場推向熊市之際，亞洲其他公司正試圖利用市場反彈來出售股票，這對淡馬錫而言，是個很好的拋售時機，接下來淡馬錫可評估下一波進場的時機，準備注入手頭資金。

淡馬錫控股成立於1974年，新加坡政府財政部對其擁有100%的股權，現任行政總裁為新加坡總理李顯龍夫人何晶。

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